Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygıyla andı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında andı. Başkanlık tarafından yayımlanan mesajda, Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına duyulan minnet dile getirildi.

Mesajda şunlar kaydedildi: "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Bu vesileyle aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz.

Ecdadımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği cennet vatanımızı ve değerlerimizi muhafaza ederek geleceğe taşımayı ihmal edilemez bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla Başkanlığımız, medeniyet mirasımızı yarınlara taşımak adına devletimizin bekası ve milletimizin huzuru için tüm mensuplarıyla çalışmaya devam etmektedir."

