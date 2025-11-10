10 Kasım 09.05'te Hayat Durdu... Tüm Türkiye'den 'ATA'sına Saygı Duruşu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye yine aynı anda tek yürek oldu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat bir dakikalığına durdu; sokakta, evde, okulda, iş yerinde herkes saygı duruşuna geçti. İşte yürekleri sızlatan o anlardan kareler…

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında tüm yurtta sevgi, saygı ve özlemle anıldı. Siren seslerinin yükseldiği o dakikalarda, yolda olanlar araçlarından indi, evlerinde olanlar balkonlara çıkarak saygı duruşunda bulundu.

TÜM TÜRKİYE'DE HAYAT DURDU

Türkiye genelinde saat 09.05’te sirenler çalarken şehir meydanlarından caddelere kadar her yerde derin bir sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar, büyük bir bağlılık ve minnetle Atatürk’ü andı. Saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi, duygulu anlar yaşandı.

