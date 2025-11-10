Siyasi İsimlerden '10 Kasım' Mesajları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yılında anıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla siyaset ve devlet erkanında birçok isim sosyal medya hesaplarından mesajlar yayımlayarak Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla andı.

İşte o mesajlar…

'ATATÜRK'Ü RAHMETLE ANIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Çelik, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.

'MİNNETLE YÂD EDİYORUM'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Duran mesajında, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Büyük fedakarlıklarla, inançla ve kararlılıkla vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."

'HER ŞEY ONUNLA BAŞLADI, ARKASINDAKİ HALKLA SÜRECEK'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Özel, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti… Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek!"

'ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASINI YÂD EDİYORUZ'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da, Atatürk’ü anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Bağımsız, egemen ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yolunu açan Millî Mücadele’nin başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasını yâd ediyoruz. Bu vesileyle, vatan için canını feda eden tüm şehidlerimize ve gazilerimize rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti: "10 Kasım, Saat 09.05... Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yâd ediyoruz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise paylaşımda, şunları dile getirdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Milli Mücadele’ye başkomutanlık yaparak aziz milletimizin önünde yeni ufuklar açan Atatürk’ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek nesillerimize daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız. Kahraman ecdadımızın birlik ve beraberlik ruhundan aldığımız güçle #TürkiyeYüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz."

'ATATÜRK’Ü SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından Atatürk’ü andı. Babacan, “Aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da paylaşımında şunları aktardı: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."

