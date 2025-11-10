Sonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk’ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu Aydınlatıyor

Cumhuriyetimiz kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87’nci yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Türkiye’yi çağdaş uygarlık yoluna sokan devrimleri, özgürlükçü vizyonu ve ileri görüşlülüğüyle Atatürk’ün mirası hâlâ yolumuzu aydınlatıyor.

Sonsuz Saygı ve Özlemle... Atatürk'ün Işığı 87 Yıldır Yolumuzu Aydınlatıyor
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 87’nci yılında tüm yurtta saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da Türkiye, modern bir ülkenin temellerini atan büyük liderine bir kez daha teşekkür ediyor.

Atatürk, askeri dehasıyla kazandığı zaferlerin ardından, milletini yalnızca savaş meydanlarında değil, fikir ve eğitim alanında da özgürlüğe kavuşturdu. Harf devriminden kadınlara seçme ve seçilme hakkına, sanayi yatırımlarından laik hukuk sistemine kadar attığı adımlar, çağdaş Türkiye’nin temel taşlarını oluşturdu.

“En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i gençlere emanet eden Atatürk, bilimi, sanatı ve aklı rehber edinen bir toplumun inşasını hedefledi. Bugün Türkiye’nin her köşesinde, fabrikalarda, okullarda, tarlalarda ve laboratuvarlarda onun vizyonu hâlâ yaşamaya devam ediyor.

Atatürk’ün fikirleri yalnızca geçmişin değil, geleceğin de rehberi olmaya devam ederken; milyonlarca yurttaş, 87 yıl sonra bile aynı inançla “Sonsuza dek izindeyiz” diyor.

