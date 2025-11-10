Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yine deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. AFAD, saat 01.06'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Yine AFAD'a göre depremin derinliğiyse 11.01.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:01:06:42 TSİ
Enlem:39.23778 N
Boylam:28.14111 E
Derinlik:11.01 km
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi'ne göreyse depremin büyüklüğü 4.6; derinliği de 11.6 olarak kaydedildi.
10.11.2025, 01:06:41 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 11.6 km#Kandilli
