Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. AFAD, saat 01.06'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Yine AFAD'a göre depremin derinliğiyse 11.01.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'ne göreyse depremin büyüklüğü 4.6; derinliği de 11.6 olarak kaydedildi.

