Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yine deprem meydana geldi. Depreme ilişkin AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. AFAD, saat 01.06'da meydana gelen depremin 4.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Yine AFAD'a göre depremin derinliğiyse 11.01.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi'ne göreyse depremin büyüklüğü 4.6; derinliği de 11.6 olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Balıkesir
Son Güncelleme:
Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille... Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü Ankara'da Feci Kaza! Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi 'Dijital Kıyamet' Yaklaşıyor! Bilim Dünyası 2028'i Gösterdi
Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama Sındırgı Yine Sallandı! AFAD ve Kandilli'den Açıklama
Nusaybin’de Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille... Korkunç Cinayet! Kavga Ettiği Kişiyi Otomobille...
Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum' Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücret İçin Canlı Yayında Bomba Rakam... 'İlk Kez Duyuyorum'