Bir Yanda Yağmur Bir Yanda Güneş: Türkiye’de İki Mevsim Aynı Anda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye’de hava adeta ikiye bölünüyor. Marmara ve Ege’de gök gürültülü sağanaklar etkili olurken, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu’da güneşli ve sıcak hava devam ediyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kocaeli: 23°C – Parçalı bulutlu
Bursa: 23°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor
Edirne: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
Tekirdağ: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
İzmir: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Aydın: 25°C – Kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya: 25°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Amasya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum: 15°C – Az bulutlu
Kars: 16°C – Az bulutlu
Malatya: 20°C – Az bulutlu
Van: 16°C – Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Şanlıurfa: 28°C – Az bulutlu
Diyarbakır: 24°C – Az bulutlu
Gaziantep: 25°C – Az bulutlu
Mardin: 25°C – Az bulutlu
Siirt: 25°C – Az bulutlu