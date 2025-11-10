Bir Yanda Yağmur Bir Yanda Güneş: Türkiye’de İki Mevsim Aynı Anda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzey ve batı bölgelerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer biraz üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu

Kocaeli: 23°C – Parçalı bulutlu

Bursa: 23°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor

Edirne: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı

Tekirdağ: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı



EGE BÖLGESİ

İzmir: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Aydın: 25°C – Kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Afyonkarahisar: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 25°C – Parçalı ve az bulutlu

Adana: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 20°C – Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Ankara: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Amasya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Erzurum: 15°C – Az bulutlu

Kars: 16°C – Az bulutlu

Malatya: 20°C – Az bulutlu

Van: 16°C – Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Şanlıurfa: 28°C – Az bulutlu

Diyarbakır: 24°C – Az bulutlu

Gaziantep: 25°C – Az bulutlu

Mardin: 25°C – Az bulutlu

Siirt: 25°C – Az bulutlu