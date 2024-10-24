Narin Soruşturmasında Flaş Gelişme: Baba ve Ağabeye Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Narin babası ve ağabeyi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı. Savcılığın cinayete ilişkin hazırladığı iddianame mahkemece kabul edilmiş ve davanın ilk duruşmasının 7 Kasım'da görüleceği bildirilmişti.

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Narin Soruşturmasında Flaş Gelişme: Baba ve Ağabeye Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı

Diyarbakır’ın kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günde cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Narin’in babası ve ağabeyi hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Narin Soruşturmasında Flaş Gelişme: Baba ve Ağabeye Zorla Getirme Kararı Çıkarıldı - Resim : 1

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin cinayetine ilişkin iddianameyi kabul ederken, ilgili tutanakta çoğunluğu baba Arif Güran ile ağabey Baran Güran’ın da aralarında bulunduğu Güran ailesinden olan 23 kişinin mahkeme günü zorla getirilmesine karar erildi.

Hakkında zorla getirme kararı verilen kişilerden 8’inin halihazırda tutuklu sanık olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararda ismi geçen isimler ise şöyle:

Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar, Mehmet Selim Atasoy

Öte yandan, mahkemenin savcılığının iddianamesini kabul etmesinin ardından, davanın ilk duruşmasının 7 Kasım’da görüleceği bildirilmişti.

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Kaynak: Halk TV

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