Narin Cinayetinde İlk Duruşmanın Tarihi Belli Oldu!

Narin cinayetinde iddianamenin kabul edilmesiyle ilk duruşma tarihi belli oldu. İlk duruşmanın 7 Kasım'da görüleceği bildirildi.

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Narin Cinayetinde İlk Duruşmanın Tarihi Belli Oldu!

Diyarbakır’ın kısal Tavşantepe mahallesinde, kayıp olarak aranmaya başlamasının ardından 19’uncu günde cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Narin Cinayetinde İlk Duruşmanın Tarihi Belli Oldu! - Resim : 1

Anne, amca, ağabey ve itirafçının ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 7 Kasım’da görüleceği bildirildi.

İddianamede, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve ailenin komşusu Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekle” suçlandı.

Amca Salim Güran’ın cinayeti organize ettiği ve diğer şüphelilerle iş birliği yaptığı iddiası da iddianamede yer buldu. İddianamede, suçlamaların ciddi delillere dayandığı ve sanıkların birçoğunun olay yerinde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu belirtilmişti.

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