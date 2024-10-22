Narin Cinayetinde Yeni Detaylar: Ağabey Enes'in Dikkat Çeken Diş Fırçası Endişesi! Telefon Görüşmesine Yansıdı

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in soruşturmasında iddianame hazırlandı. Anne ve amca dahil 4 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Amca, anne, ağabey ve itirafçının ise birlikte hareket ettiği ve cinayet mahallinde bir arada oldukları tespit edildi. Ayrıca köyde bulunanların olaydan haberdar olduğuna dair bilgiler iddianamede yer aldı.

Korkunç detayların yer aldığı iddianamede ağabey Enes Güran hakkında da dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

DİŞ FIRÇASI

İddianamede Enes Güran'ın tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapmış olduğu görüşme kayıtlarının da incelendiği belirtilerek şu bilgiler yer aldı:

"Çok sayıda telefon görüşmesi ile kapalı görüşe ilişkin görüşme kayıtlarının Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan incelemesi ve tetkikinde 17 Eylül'de Enes'in küçük kardeşi ile arasında geçen telefon görüşmesi esnasında, 'abican kimseyle konuşma kendine dikkat et' şeklinde beyanda bulunduğu, ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmede de birkaç kez adli tıp raporunu kastederek, 'Rapor geldi mi?' şeklinde sorduğu, bir görüşmesinde de 'Narin benim diş fırçamı kullanmıştı, bir şey çıkar mı?' diye ağabeyine sorduğu hususları tespit edilmiştir."

Kaynak: AA