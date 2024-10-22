Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor

Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılacağı açıklandı. Sabah saatlerinde çok sayıda vatandaş yolda kaldı.

Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor

İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşımalardan, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe gitmeye çalışan çok sayıda vatandaş mağdur oldu.

Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor - Resim : 1

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor - Resim : 2

Marmaray'da Yine İntihar: Raylara AtladıMarmaray'da Yine İntihar: Raylara AtladıGüncel
Marmaray’da Teknik Arıza, Seferler DurduMarmaray’da Teknik Arıza, Seferler DurduGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Marmaray
Fethullah Gülen'in Nereye Gömüleceğine Karar Verildi: Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek mi? FETÖ Liderinin Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek mi?
Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik
Onlarca Yıllık Araştırma Sonuçlandı: Yarım Kaşığı Bile Alzheimer Riskini Ortadan Kaldırıyor! Kadınlar İçin Daha Etkili Onlarca Yıldır Araştırılıyordu: Yarım Kaşığı Bile Alzheimer Riskini Ortadan Kaldırıyor
ABD'deki Hastane Açıkladı: Fethullah Gülen'in Ölüm Nedeni Belli Oldu Fethullah Gülen'in Ölüm Nedeni Belli Oldu
Her Köşebaşında Cinayet... Babasını ve Ağabeyini Öldürüp Evi Ateşe Verdi! Babasını ve Ağabeyini Öldürüp Evi Ateşe Verdi!
Dert İçinde Yüzen 4 Burç! Üzüntü ve Keder Hep Onları Buluyor Dert İçinde Yüzen 4 Burç! Üzüntü ve Keder Hep Onları Buluyor