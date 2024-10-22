Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılacağı açıklandı. Sabah saatlerinde çok sayıda vatandaş yolda kaldı.
İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşımalardan, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe gitmeye çalışan çok sayıda vatandaş mağdur oldu.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.
Kaynak: Gerçek Gündem