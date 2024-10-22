Marmaray'da Arıza! Seferler Gecikmeli Yapılıyor

İstanbullunun en çok kullandığı toplu taşımalardan, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi. Bu nedenle sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. İşe gitmeye çalışan çok sayıda vatandaş mağdur oldu.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem