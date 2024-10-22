250 Yıllık Ağaçlarda Halhalı Hasadı Başladı: Özenle Toplanıyor, Kilosu 120 Liraya Satılıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 200-250 yıllık zeytin ağaçlarında yetiştirilen ünlü Halhalı zeytininin hasadı başladı.

250 Yıllık Ağaçlarda Halhalı Hasadı Başladı: Özenle Toplanıyor, Kilosu 120 Liraya Satılıyor

İlçede 45 bin dekarlık alanda yetişen bu zeytin türü, küçük ve etli meyveleriyle diğer zeytinlerden ayrılıyor. Yüksek yağ oranı nedeniyle hem sofralık hem de yağlık olarak tercih edilen Halhalı zeytininin bu yılki rekoltesi 20 bin ton olarak tahmin ediliyor.

Kasım ayına kadar sürecek hasat, yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışına da ihracat yapılarak devam edecek. Zeytin, dalından toplanarak kilosu 120 liraya kadar alıcı buluyor.

250 Yıllık Ağaçlarda Halhalı Hasadı Başladı: Özenle Toplanıyor, Kilosu 120 Liraya Satılıyor - Resim : 1

"FİYATLAR İYİ, VERİM YÜKSEK"

Yoğunoluk Mahallesi’nde zeytin hasadı yapan üretici Mustafa Küçük (35), sabah erken saatlerde hasada başladıklarını belirterek, “Ağaçlarımız 250 yıllık. Bu yılki hasat verimli geçiyor. Halhalı zeytini, hem sofralık olarak tüketiliyor hem de yağ üretiminde kullanılıyor. Şu an kilosu 100-120 lira arasında satılıyor. Zor bir iş olmasına rağmen, fiyattan ve verimden memnunuz” dedi.

Halhalı zeytini, sofraların vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor ve yüksek kalitesiyle ihracatta da önemli bir yer tutuyor.

250 Yıllık Ağaçlarda Halhalı Hasadı Başladı: Özenle Toplanıyor, Kilosu 120 Liraya Satılıyor - Resim : 2

Kaynak: İHA

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