Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili iddianameye giren baz kayıtları, olay günü sanıkların hareketlerini dakika dakika ortaya koydu. Bu kayıtlar, Narin’in katledildiği eve kimlerin ne zaman geldiği ve ne yaptıklarını ayrıntılı şekilde gösteriyor. Dört şüpheli hakkında “ağırlaştırılmış müebbet” talep ediliyor.

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Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay günü baz istasyonlarından alınan veriler ve bilirkişi tarafından yapılan fiziki ölçümler, şüphelilerin Narin'in evinde ve çevresinde bulunduklarını kesinleştirdi. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu kayıtlar, sanıkların hareketlerini anbean takip ederek cinayetin işlendiği saatlerde evde olduklarını gösteriyor.

İşte 21 Ağustos günü dakika dakika yaşananlar...

Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar - Resim : 1

Salim Güran:

14.52: Evinden çıktı.

14.55: Kendi evi ile Narin’in evi arasındaki yoldaydı. 15.18’e kadar Narin’in evinin çevresinde ve yakınındaydı.

15.20: Narin’in evine geldi ve daha sonra ahır kısmına geçti.

15.22: Evin içine geri geldi.

15.26: Bu dakikaya kadar Narin’in evinde, mutfağın karşısındaki ‘boş oda’ denilen yerdeydi. 15.32’ye kadar evin içinde dolanmaya devam etti.

15.36: Ahırın arka kısmına geçti ve eve geri döndü.

15.41: Ahırın arka kısmına tekrar geçti, bir dakika sonra da Narin’in evi ile kendi evi arasındaki yoldaydı.

15.43: Narin’in evinin önüne geldi.

15.52: Narin’in evinden (işçisi) Mehmet Selim Atasoy’u aradı, 31 saniye görüştü. 16.10 sıralarında Narin’in evinden ayrılıp köyün yukarısındaki mısır tarlasına doğru gitti.

Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar - Resim : 2

Nevzat Bahtiyar:

15.08: Salim Güran’ı aradı, 42 saniye görüştü.

15.10: Narin’in evi ile Salim’in evi arasındaki yolun yakınındaydı.

15.18: Narin’in evinin çok yakınında.

15.26: Narin’in evinin önüne geldi.

15.27: Evin içinde ve müştemilatındaydı.

15.35: Bu saate kadar evde kaldı.

15.40: Okul civarındaydı.

15.57: Tarla kısmına geçti.

16.00: Narin’in cesedinin bulunduğu bölgedeydi.

16.35: Cesedi sakladığı yerden ayrıldı, köye geldi.

Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar - Resim : 3

Yüksel Güran:

14.28/15.38: Bu saatler arasında evindeydi.

15.39/16.39: Bu saatler arasında da evindeydi, sonra da evde dolaşmaya devam etti.

Narin'in Katledildiği Gün Dakika Dakika Yaşananlar - Resim : 4

Enes Güran:

14.30: Evdeydi, 15.41’e kadar evde kaldı.

15.51: Evin müştemilatındaydı.

15.57: Salim Güran’ın evine geçti.

16.04: Yeri tespit edilemedi.

16.11: Kendi evine döndü ve 17.50’ye kadar evde kalıp sonra evden ayrıldı.

NARİN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İddianameye göre Narin Güran, boğularak öldürüldü. Bu dört sanığın hepsinin cinayet saatinde evde bulunduğuna dair deliller yer alırken, kim tarafından ve hangi sebeple öldürüldüğüne dair doğrudan bir tespit yapılmadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

14 sayfalık iddianamede amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Kaynak: Hürriyet

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