Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Karaman'da Deprem | Son Depremler

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Karaman'da saat 13.01'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Karaman'da Deprem | Son Depremler

Kandilli Rasathanesi Karaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.1, merkez üssü Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü.

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Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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