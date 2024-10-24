Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Karaman'da Deprem | Son Depremler
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Karaman'da saat 13.01'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü.
Kandilli Rasathanesi Karaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.1, merkez üssü Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyü.
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Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 24, 2024
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) https://t.co/aVIryCTSkd
24.10.2024, 13:01:28 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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