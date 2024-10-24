TUSAŞ Şehidi Taksiciye Son Görev

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Şehitlerden 4'nün TUSAŞ çalışanı, birinin ise teröristler tarafından gasp edilen taksinin şoförü olduğu öğrenilmişti.

Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan’ın (45) naaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden askeri törenle Ulu Cami’ye getirildi.

Şehidin Ulu Cami’deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi. Şehidin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

DİĞER ŞEHİTLERİN CENAZE BİLGİLERİ...

Hayatını kaybeden 5 şehit son yolculuklarına uğurlanacak. Şehit düşenlerin defin bilgileri açıklandı. İşte o bilgiler..

1. Hasan Hüseyin Canmaz (Teknisyen) - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

2. Cengiz Coşkun - 24.10.2024 tarihinde İkindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığına defnedilecektir.

3. Atakan Şahin Erdoğan - Sincan Cimşit Mezarlığına defnedilecektir. Defin zamanı otopsi işlemlerinin bittiği zamana göre belirlenecektir.

4. Zahide Güçlü Ekici - Henüz Defin Yeri ve zamanı kesinleşmemiştir.

5. Murat Arslan(Taksici) - 24.10.2024 tarihinde Öğle namazına müteakip Kahramankazan Merkez Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazı ardından Kahramankazan Şehitliğine defnedilecektir.

Kaynak: İHA