Narin'in Cansız Bedeninin Dere Yatağına Taşındığı Anın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Diyarbakır’da kayıp olarak aranmasının 19’uncu gününde cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın bedeninin Nevzat Bahtiyar tarafından Eğertutmaz Deresi’ne götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarının 19’uncu gününde 8 Eylül günü cansız bedeni mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 12 kişi arasında yer alan ve daha önce verdiği ifadede, Narin’in cansız bedenini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos günü Eğertutmaz Deresi’ne aracıyla gittiği anlar yer aldı. Bahtiyar’ın Tavşantepe Mahallesi’nden Narin’in cansız bedenini aracıyla Eğertutmaz Deresi’ne getirdiği görüntülerde belirlendi.

Kaynak: ANKA