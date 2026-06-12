Narin Güran Davasında Yeni Karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesinin ardından açılan ve 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 3'ü çocuk 15 sanığın yargılandığı dava, avukatların mazeret bildirmesi üzerine 1 Ekim'e ertelendi.

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Narin Güran Davasında Yeni Karar
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin arka planındaki delilleri karartan ve suçluları gizlemeye çalışan akraba ve köylülere yönelik açılan davanın görülmesine Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

AVUKATLAR MAZERET BİLDİRDİ

"Suçluyu kayırma" suçlamasıyla yargılanan 3'ü çocuk 15 kişi hakim karşısına çıktı. Dava, avukatların mazeret bildirmesiyle 1 Ekim'e ertelendi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı. Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.

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Kaynak: İHA

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