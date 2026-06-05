Nevzat Bahtiyar'ın Oğlu ile Yeğeni Kavgada Yaralandı: Güran Ailesinden Açıklama Geldi

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Olay Sur ilçesi Yeşilvadi Mahallesi’nde meydana geldi. Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayında "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ve yeğenleri ile bir grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3'ü çocuk 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

BAHTİYAR'IN KARDEŞİ İLE YEĞENİ YARALANDI

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre de Nevzat Bahtiyar'ın oğlunun da kavgaya karıştığı ama yaralanmadığı ve olayda silah kullanılmadığı öğrenildi. Olayda sadece silahın dipçiği ile saldırı gerçekleştiği ve yaralananların da Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi ile yeğeni olduğu kaydedildi. Kavgada toplam 6 yaralı olduğu ve 4'ünün Kaya ailesinden olduğu ifade edildi. Ayrıca Bahtiyar ailesinden gençlerin iddiaya göre Kaya ailesinin çocuklarını berberde darp edince olayların yaşandığı da ifade edildi.

GÜRAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Narin Güran ailesinden açıklama geldi. Açıklama şöyle:

"Olay, Tavşantepe Köyü'nde değil; Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü'nde yaşanmıştır. Salim Güran'ın cezaevinde bulunması nedeniyle muhtarlığa vekâlet eden Kayalar ailesinden gençler, Nevzat Bahtiyar'ın ailesinin yaşadığı Çarıklı Köyü'nde bulunan muhtarlığın karşı tarafındaki berbere gitmiştir. Bu sırada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni tarafından söz konusu gençlere saldırı gerçekleştirilmiş, olayın büyümesi üzerine aile bireylerinin de bölgeye gelmesiyle her iki taraftan yaralananlar olmuştur.

Bazı çevrelerin her olayda olduğu gibi yine gerçekleri çarpıtarak mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını görmekteyiz. Yıllardır sürdürülen iftira, hedef gösterme ve tahriklere rağmen sağduyumuzu koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Ancak kamuoyu şunu da unutmamalıdır ki; 'gariban' olarak lanse edilmeye çalışılan Nevzat Bahtiyar ve ailesi, 16 Nisan 2026 tarihindeki duruşmaya ruhsatsız silahlarla gelmiş, duruşma sonrasında gerçekleştirilen silahlı saldırı nedeniyle tutuklanmıştır.

Ayrıca ailemizi hedef gösteren, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşım ve iftiralar hakkında da gerekli tüm hukuki ve cezai süreçler başlatılacak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Hiç kimsenin algılar üzerinden ailemizi hedef almasına sessiz kalmayacağız."

Kaynak: Haber Merkezi