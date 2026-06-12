Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama

Tunceli'de 6 yılı aşkın süredir haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD'de kırmızı bültenle yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgelerde, yer altı görüntüleme cihazlarıyla havadan ve karadan dev bir arama operasyonu başlatıldı.

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Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama
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Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen tarihi soruşturmada tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, olayın baş şüphelisi olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve ABD'de kıskıvrak yakalanan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci başlarken, gösterdiği koordinatlar ekipleri harekete geçirdi.

Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama - Resim : 1

'O ÇÖPLÜK ALANA BAKIN'

Umut Altaş, yakalanmadan hemen önce yaptığı açıklamada cinayet şüphelerini kuvvetlendiren ifadeler kullanmıştı. Cesedin tam yerini bilmediğini öne süren Altaş, genç kızın cansız bedeninin gizlenmiş olabileceği Munzur Üniversitesi ve Aktuluk Mahallesi çevresi ile Bayraktepe mevkiinde bulunan su arıtma tesisinin hemen yanındaki çöplük alanı işaret etmişti.

Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama - Resim : 2

ÜÇ BOYUTLU TARAMA

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri belirtilen bölgelerde özel bir operasyon başlattı.

Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama - Resim : 3

Ekipler, yüksek teknolojiye sahip yeraltı görüntüleme cihazlarını sahaya indirdi. Cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde, toprağın altı tamamen taranarak üç boyutlu görüntüler elde ediliyor ve şüpheli katmanlar inceleniyor.

Gülistan Doku Soruşturmasında Kritik Viraj: Umut Altaş'ın İşaret Ettiği Noktalarda 3 Boyutlu Arama - Resim : 4

JAK ekipleri şu an Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi yerleşkesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü ekseninde arama çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

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Kaynak: İHA

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