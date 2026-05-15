Narin Güran Davasında Yeni Kriz: Başsavcılık Nevzat Bahtiyar’ın 17 Yıllık Cezasına İtiraz Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında yargı süreci yeni bir boyut kazandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanan ve "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Nevzat Bahtiyar’ın cezasını az bularak kararı temyiz etti.

Duruşma savcısı Özge Nida Polat tarafından hazırlanan dilekçede, 16 Nisan 2026'da verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek sanık aleyhine bozulması talep edildi.

'EN UFAK RAHATSIZLIK DUYMADI, SOĞUKKANLILIKLA GİZLEDİ'

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere sunulan temyiz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar’ın cinayet anından cesedin bulunmasına kadar geçen süreçteki soğukkanlı tutumuna dikkat çekildi.

Bahtiyar'ın ifadelerinde iddia ettiği gibi "tehdit altında" hareket etmediği vurgulanan dilekçede, "Sanık, bir çocuğun bedenini gömme teklifini tereddüt etmeden kabul etmiş, olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmiş ve gerçek bir pişmanlık göstermemiştir" ifadelerine yer verildi.

'DELİLLERİN YOK OLMASININ BAŞ SORUMLUSU'

Savcılık, Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'nde uzun süre su altında kalması nedeniyle adli tıp incelemelerinde katilin belirlenmesini sağlayacak biyolojik delillere ulaşılamadığını hatırlattı. Dilekçede, bu durumun Bahtiyar'ın suç ortaklarıyla olan "iştirak iradesinin adeta bir nişanesi ve göstergesi" olduğu aktarıldı.

HTS VE BAZ RAPORLARI

Daraltılmış baz analizleri, HTS kayıtları ve Ulusal Kriminal Büro raporlarına da atıfta bulunulan dilekçede, olay saatinde amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın aynı ev ve ahır bölgesinde bir arada oldukları kesinleşti. Sanıkların hiçbir engelleyici irade göstermedikleri, aksine fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ederek Narin Güran’ı boğarak ölümüne sebebiyet verdikleri belirtildi.

'ASLİ FAİL OLARAK CEZALANDIRILMALI'

Başsavcılık, Nevzat Bahtiyar’ın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 39. maddesindeki "yardım etme" sınırlarını aştığını savunarak, sanığın TCK 37 delaletiyle "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan "asli fail" (müşterek fail) olarak yargılanması gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi için bozmuştu.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan'da yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Kaynak: AA