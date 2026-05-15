Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından adli kontrol ve etkin pişmanlık süreçleri devam eden Özkan Yalım, Ankara'daki kurultay davasının seyrini değiştirecek yeni bir hamle yaptı.

İlk ek ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kurultay sürecinde toplam 1 milyon 200 bin TL nakit teslim ettiğini iddia eden Yalım, bu ödemelerin detayları ve miktarlarıyla ilgili yeni bilgiler vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

'MAVİ VALİZ' VE WHATSAPP TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada daha önce 5 saatlik bir ifade veren Yalım, Özel’in kendisinden "Yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim mavi valizimin içerisine koy" şeklinde mesaj atarak para istediğini öne sürmüştü.

Telefonundaki WhatsApp yazışmalarını ve baz kayıtlarını adli makamlara delil olarak sunan eski belediye başkanının, bu kez ödenen paraların tam miktarı, transfer yöntemi ve finansal arka planına dair yeni ayrıntılar paylaşacağı öğrenildi.

İFADELER KURULTAY DAVASI DOSYASINDA

Yalım’ın ilk ifadesinde yer alan "Paranın 200 bin lirasını poşetle bahçe duvarına bıraktım, 1 milyon lirasını ise Denizli'de çantayla teslim ettim" iddiaları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’ndeki 38. Olağan Kurultay davasına yeni delil olarak girmişti.

Siyasi kulisleri sarsan bu iddiaların ardından, rüşvet iddiaları gerekçesiyle Yalım’ı jet hızıyla partiden ihraç eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi