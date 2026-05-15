İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; Toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usülsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

3 İLDE OPERASYON: 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE DE YENİ OPERASYON

Bir diğer yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik de 2. dalga operasyon düzenlendi. Belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda 'usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temini' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 7 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, irtikap suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda;

Üsküdar belediyesi sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskan ruhsatı başvurularında, projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği, bu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı anlaşılmıştır.

15.05.2026 tarihinde şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen “2.Dalga” operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

Kaynak: İHA