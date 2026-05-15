Altında Sert Düşüş: Son 10 Günün Dibini Gördü! FED Beklentisi Piyasayı Sarstı

Haftanın son işlem gününde altın piyasasında aşağı yönlü seyir etkisini sürdürdü. 6 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyelerin görüldüğü piyasada, ons altın haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Küresel gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında baskı artarken, gram altın fiyatları da gerilemeye devam etti.

Geçtiğimiz haftayı 4 bin 715 dolar seviyesinde kapatan ons altın, haftanın son gününde 4 bin 622 dolara kadar düştü. Ons altında yaşanan geri çekilme, iç piyasadaki gram altın fiyatlarına da yansıdı. Spot piyasada gram altın güne 6 bin 767 TL seviyesinden başladı. Geçen hafta kapanışı ise 6 bin 877 TL olmuştu.

ABD VERİLERİ ALTINI BASKILADI

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD’den gelen ekonomik veriler etkili oldu. Geçen hafta açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verilerinin ardından bu hafta da enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi. ABD’de TÜFE yıllık bazda yüzde 3,8, ÜFE ise yüzde 6 artış gösterdi.

Açıklanan veriler sonrası piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler büyük ölçüde zayıfladı. Dolar endeksinin 99 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 45 seviyesini aşması da altın üzerinde baskıyı artırdı. Güçlenen dolar ve yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altına olan talebi zayıflatıyor.

PETROL FİYATLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Orta Doğu’da devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik de piyasalardaki risk algısını artırıyor. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyretmesi, küresel çapta yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini canlı tutuyor.

HİNDİSTAN’DAN DİKKAT ÇEKEN ADIM

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan’ın altın ithalat vergisini yüzde 6’dan yüzde 15’e yükseltmesi de piyasada dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. Uzmanlara göre bu karar, altına yönelik talepte yavaşlama endişelerini artırarak fiyatlardaki düşüşü destekledi.

ANALİSTLERDEN KRİTİK SEVİYE UYARISI

Piyasa uzmanları, ons altının son iki aylık süreçte 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında dalgalandığına dikkat çekiyor. Analistlere göre 4 bin 860 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkarken, 4 bin 440 dolar seviyesi ise kritik destek konumunda bulunuyor.

Uzmanlar ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve petrol fiyatlarında yaşanabilecek olası geri çekilmenin, altın üzerindeki baskıyı azaltabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi