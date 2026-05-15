Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kamuoyundaki "AK Parti'ye geçiş" iddialarına ilişkin tv100'e konuştu. Akın, Murat Gezici'ye tv100 için yaptığı açıklamada, söylentileri reddederek hafta sonu yapılacak mitingi işaret etti. Akın, "Orada da göreceksiniz. İddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kamuoyundaki "AK Parti'ye geçecek" iddialarına ilişkin tv100'e konuştu.
'HAFTA SONU MİTİNGİMİZDE MESAJ YERİNE ULAŞIR'
Murat Gezici'ye tv100 için yaptığı açıklamada Ahmet Akın şunları, "Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'deydik. Büyükşehir belediye başkanları toplantımızı orada yaptık. Öyle bir şey söz konusu değil, dedikodu. Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj oradan yerine ulaşır" ifadeleriyle söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.
BURCU KÖKSAL'IN GEÇİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Bu hafta, CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ahmet Akın hakkında da bir süredir benzer iddialar ortaya atılırken, Akın bugüne dek söz konusu iddiaları yalanlayarak CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini belirtmişti.
Kaynak: tv100