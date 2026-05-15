Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın kamuoyundaki "AK Parti'ye geçiş" iddialarına ilişkin tv100'e konuştu. Akın, Murat Gezici'ye tv100 için yaptığı açıklamada, söylentileri reddederek hafta sonu yapılacak mitingi işaret etti. Akın, "Orada da göreceksiniz. İddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kamuoyundaki "AK Parti'ye geçecek" iddialarına ilişkin tv100'e konuştu.

'HAFTA SONU MİTİNGİMİZDE MESAJ YERİNE ULAŞIR'

Murat Gezici'ye tv100 için yaptığı açıklamada Ahmet Akın şunları, "Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir'deydik. Büyükşehir belediye başkanları toplantımızı orada yaptık. Öyle bir şey söz konusu değil, dedikodu. Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj oradan yerine ulaşır" ifadeleriyle söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

BURCU KÖKSAL'IN GEÇİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Bu hafta, CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılması kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ahmet Akın hakkında da bir süredir benzer iddialar ortaya atılırken, Akın bugüne dek söz konusu iddiaları yalanlayarak CHP'de siyaset yapmaya devam edeceğini belirtmişti.

Kaynak: tv100

Etiketler
Ahmet Akın AK Parti Balıkesir CHP
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Muğla'da Dualı Meyhane Açılışı Muğla'da Dualı Meyhane Açılışı
Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 4'ü Ağır 12 Yaralı İşçi Minibüsü Kazaya Karıştı, 4'ü Ağır 12 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon