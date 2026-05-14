Muğla'da Dualı Meyhane Açılışı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende dikkat çeken bir olay yaşandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.

Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti.

DUALI MEYHANE AÇILIŞI

Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

DUALI AÇILIŞ TEPKİ TOPLADI

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Kaynak: İHA

