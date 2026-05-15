HSK'dan 4 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerini belirledi. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yeni kurulan 4 ağır ceza mahkemesinin yargı yetki alanlarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca'daki mahkemelerin hangi ilçelerden sorumlu olacağı netleşti.

YARGI ÇEVRELERİ BELİRLENDİ

Buna göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, yeni kurulan Sandıklı, Serik, Suşehri ve Ortaca Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesi teklifine ilişkin 13 Mayıs tarihli yazısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca görüşüldü.

İŞTE YARGI ÇEVRELERİ

Genel Kurul kararları şöyle:

Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi: Afyonkarahisar yargı çevresinden ayrılan Sandıklı’nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçelerinden sorumlu olacak.

Serik Ağır Ceza Mahkemesi: Manavgat yargı çevresinden ayrılan Serik ilçesini kapsayacak.

Suşehri Ağır Ceza Mahkemesi: Şebinkarahisar yargı çevresinden çıkarılan Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmranlı ve Koyulhisar ilçelerine bakacak.

Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi: Fethiye yargı çevresinden ayrılarak Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin dosyalarını yürütecek.

Karar, belirtilen mahkemelerin faaliyete geçirildiği tarih itibarıyla uygulanacak.

