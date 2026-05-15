Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı

Barcelona forveti Lamine Yamal'ın La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Filistin bayrağı sallaması sonrasında başlayan tartışma sürüyor.

İSRAİL YAMAL'I HEDEF ALDI

Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabından Yamal ve Barcelona’yı hedef alan bir açıklama yayımladı. Katz, Lamine Yamal’ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntüleri eleştirerek, 18 yaşındaki bir sporcuyu “İsrail’e karşı nefreti kışkırtmakla” suçladı.

Katz, şu ifadeleri kullandı: "Lamine Yamal, İsrail'e karşı kışkırtıcılık yapmayı ve nefreti körüklemeyi seçti, oysa bizim askerlerimiz terör örgütü Hamas'a karşı savaşıyor; 7 Ekim'de Yahudi çocuklar, kadınlar ve yaşlıları katleden, tecavüz eden, yakan ve öldüren bir örgüt. Bu tür mesajları destekleyen herkes kendine sormalı: Bunu insani mi buluyor? Bu ahlaki mi?"

'KIŞKIRTICILIĞA SESSİZ KALMAYACAĞIM'

Paylaşımına Barcelona Spor Kulününü de etiketleyerek devam eden Katz, "İsrail Devleti Savunma Bakanı olarak, İsrail'e ve Yahudi halkına karşı kışkırtıcılığa karşı sessiz kalmayacağım. FCBarcelona gibi büyük ve saygın bir kulübün bu beyanlardan uzaklaşmasını ve kışkırtıcılığa ya da terörizm desteğine asla yer olmadığını tartışmasız bir şekilde netleştirmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

SANCHEZ'DEN DESTEK PAYLAŞIMI

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ise Lamine'ye destek verdi ve "Bir devletin bayrağını dalgalandırmayı “nefrete teşvik” olarak görenler ya akıllarını yitirmiş ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir. Lamine yalnızca milyonlarca İspanyol’un Filistin’e duyduğu dayanışmayı ifade etmiştir. Onunla gurur duymak için bir neden daha" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi