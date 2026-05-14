Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 4'ü Ağır 12 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu 30 kilometresi Yenikent civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden ve Ankara Polatlı'ya mevsimlik tarım işçisi götüren İbrahim Ç. (35) idaresindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, önünde aynı istikamete giden Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 42 SR 373 plakalı tıra arkadan çarptı.

4'Ü AĞIR 12 YARALI

Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA-İHA