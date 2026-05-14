Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 4'ü Ağır 12 Yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu 30 kilometresi Yenikent civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden ve Ankara Polatlı'ya mevsimlik tarım işçisi götüren İbrahim Ç. (35) idaresindeki 50 ADV 205 plakalı minibüs, önünde aynı istikamete giden Mehmet Ç. (60) yönetimindeki 42 SR 373 plakalı tıra arkadan çarptı.

4'Ü AĞIR 12 YARALI

Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Trafik kazası İşçi Aksaray
Son Güncelleme:
CHP'li 81 İl Başkanından Ortak Açıklama CHP'li 81 İl Başkanından Ortak Açıklama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Muğla'da Dualı Meyhane Açılışı Muğla'da Dualı Meyhane Açılışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia: 'Mutlak Butlan Çıkar, Kılıçdaroğlu Gelir Diye Bekliyordu' Burcu Köksal Transferinde Flaş İddia
Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme: Özkan Yalım'ın İfadeleri Dosyaya Girdi Mutlak Butlan Davasında Dengeleri Değiştirecek Gelişme
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon: 60 Gözaltı Kararı Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne Operasyon
21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı Gözaltına Alındı 21 İlde Eş Zamanlı Yasa Dışı Bahis Operasyonu
Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz' Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'