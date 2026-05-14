Tarihi Zirvede Şok Sözler: Şi Cinping Trump’ın Yüzüne Söyledi! 'Çatışabiliriz'

Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı bilgilere göre, küresel dengeleri sarsacak nitelikteki zirve başkent Pekin'de gerçekleşti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa yaptığı görüşmede masadaki en kritik ve gerilimli başlık Tayvan adasının geleceği oldu. Şi Cinping, iki ülke arasındaki en hassas kırmızı çizgiyi doğrudan Trump'ın yüzüne söyleyerek Washington yönetimine net bir sınır çizdi.

'EN BÜYÜK ORTAK PAYDA BOĞAZ'DAKİ İSTİKRAR'

Şi Cinping, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı muhafaza etmenin hem Pekin hem de Washington yönetimi için "en büyük ortak payda" olduğunu dile getirdi.

Tayvan meselesinin ABD-Çin ilişkilerindeki en kritik, en kırılgan ve geri dönüşü olmayan ana unsur olduğunu belirten Çin lideri, bölgedeki statükonun korunmasının önemine dikkat çekti.

'ÇATIŞMALAR YAŞANABİLİR'

Trump'a doğrudan mesaj veren Şi Cinping, Tayvan konusunun uluslararası hukuka ve diplomatik hassasiyetlere uygun şekilde "iyi yönetilmesi" halinde iki ülke ilişkilerinin istikrarını koruyabileceğini kaydetti.

Çin lideri, aksi bir senaryoda ve meselenin uygun biçimde ele alınmaması durumunda ise ABD ile Çin arasında doğrudan "çatışmalar yaşanabileceğini" ve bu durumun iki küresel gücün bağlarını tamamen kopma noktasına getireceğini vurguladı.

Kaynak: AA