MHP Isparta İl Teşkilatı Feshedildi

MHP Isparta il teşkilatı feshedildi. Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin Isparta il teşkilat organlarının feshedildiğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

