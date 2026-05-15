Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Evinin Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33’ü belediye görevlisi, 27’si şirket yetkisi olmak üzere 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘zincirleme suretiyle nitelikli zimmet’, ‘evrakta sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘Görevi kötüye kullanmak’ suçlarını işlediği belirtilen şüphelilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Ekipler, Tepebaşı Belediye binasında da arama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin açıklama yaptı. Gelen ihbar ve şikayetler üzerine soruşturmanın başlatıldığı ifade edilen açıklamada, “İhbar ve şikayetler üzerine yapılan soruşturma sonucu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Mali Analiz(MASAK) Raporu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Vergi Kaçakçılığı-Denetim Daire Başkanlığınca düzenlenen Vergi Tekniği raporları, Vergi Suçu raporları, Sayıştay emekli Denetçileri bilirkişi raporu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tevdi raporu, Polis Kriminal inceleme raporu, HTS-baz analiz raporları, ihbar eden, müşteki ve tanık ifade tutanakları, farklı bankalara ilişkin kayıtlar, kripto varlık hesapları, belediye evrakları, muhasebe kayıtları ve tüm soruşturma evrakı kapsamından, Tepebaşı Belediyesinde yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük yapılarak özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce doğrudan temin suretiyle kiralama ve organizasyon şirketlerinden mal ve hizmet alımlarında sahte teklif mektupları, muhtevitatı itibarıyla yanıltıcı usulsüz belge, fatura (hizmet karşılğı olmayan ve hizmet karşılığından fazla) veya düzenlenmek suretiyle haksız kazanç elde edilerek belediye görevlileri ve üçüncü şahıslar ile birlikte iştiraken zimmet suçunun işlenildiği ve bu surette kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilerek, MASAK raporu uyarınca şüphelilerin ve şirketlerin haksız edinilen mal varlıklarına 5549 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca el konulmuştur” denildi.

TOPRAK ALTINDAKİ GİZLİ ODA İDDİASI

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında belediye özel kalem müdürü Özcan E.’ye ait Keskin Mahallesi'ndeki ikametinde arama yapıldı. İkamete ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğu iddia edildi.

Polis odada yaptığı aramada Özcan E'ye ait 9 gümrük kaçağı ‘coin (kripto para) madenciliği’ cihazı ele geçirdiği öne sürüldü. Özcan E. hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan yöneticilerden Duygu G.'nin de operasyon sırasında Özcan E. ile aynı evde olduğu iddia edildi.

'GÖREVİMİN BAŞINDAYIM'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, operasyona ilişkin belediye binasında gazetecilere açıklama yaptı. Görevinin başında olduğunu belirten Ataç, “Bir soruşturma süreci olacak. Bu süreçte arkadaşlarımızın gözaltına alınması dahil bütün haklarını düzgün olarak takip edeceğiz” dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da operasyonda gözaltına alınan kişilerin daha önce bu konuda ifadelerine başvurulmuş kişilerden oluştuğunu söyledi. Hukuki süreci yakından takip ettiklerini anlatan Yalaz, “Bu soruşturmanın yeni başlamış bir soruşturma olmadığını, dosyada herhangi bir gizlilik kararının bulunmadığını, uzun süredir dosyanın soruşturması itibarıyla mevcut haliyle sürmekte olduğunu belirtmek isteriz. Bugün şafak operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımız, daha önce de bu dosya kapsamında çağrılmak suretiyle ifade vermiş kişilerdir. Bu nedenle bugün şafak operasyonu yapılmış olmasının hukuki düzlemde karşılığı yoktur. Bunun yanı sıra sürecin hukuki şekilde sonuna kadar takipçisi olduğumuzu, bugün gözaltında olan arkadaşlarımızla ve aileleriyle irtibat halinde hukuki süreci avukatlarımızla birlikte takip ettiğimizi, hukuki sürece saygılı olduğumuzu ve herkesin de hukuki sürece saygılı olması gerektiğini ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamada Yalaz ve Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de yer aldı.

ŞÜPHELİLER, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından yeniden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA-İHA