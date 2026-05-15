31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanı Alp Göbeklioğlu'ndan Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası

İş ve medikal dünyasının tanınan isimlerinden Alp Göbeklioğlu ile Aysel Göbeklioğlu 1995 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün reşit olan iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre taraflar arasında şiddetli geçimsizlik yaşanınca Alp Göbeklioğlu, 7 yıl önce boşanma davası açtı.

Boşanma aşamasında sağlık sorunları yaşayan ve psikolojik olarak yıpranan Alp Göbeklioğlu, eşini affederek boşanmaktan vazgeçti. Mahkeme de davanın feragat nedeniyle reddine karar verdi. Bu defa Aysel Göbeklioğlu mahkemeye başvurarak eşi Alp Göbekloğlu’na boşanma davası açtı. İki isim arasındaki boşanma süreci, sarsıcı bir iddiayla yeni bir boyuta taşındı.

ÖZ KIZI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Süren boşanma davası esnasında büyük çocukları B. Göbeklioğlu'nun talebi üzerine İstanbul Aile Mahkemesi nezdinde de kanıt oluşturacak özel bir DNA testi yaptıran iş insanı, 31 yıldır öz kızı olarak büyüttüğü çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi.

'HAMİLEYİM DİYEREK BENİMLE EVLENDİ'

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Alp Göbeklioğlu’nun avukatı Muammer Aydın tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, evliliğin en başından beri bir kandırmaca üzerine kurulduğu iddia edildi.

Dilekçede, "Müvekkilimiz, 1995 yılında Aysel Göbeklioğlu ile sadece hamile olduğunu söylemesi üzerine evlenmiştir. Eğer bu çocuğun kendisinden olmadığını bilseydi, bu evlilik asla gerçekleşmeyecekti" ifadelerine yer verildi. Yaşanan şokun ardından Alp Göbeklioğlu, her şeye rağmen senelerdir kızı bildiği B. Göbeklioğlu’na sonuna kadar sahip çıkacağını belirtti.

Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte iş insanı, evlilik birliğinden dünyaya gelen ikinci çocuğunun da kendisinden olup olmadığı konusunda büyük bir şüpheye düştü.

30 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEBİ

Sadakatsizlik ve ağır kusur gerekçesiyle açılan yeni davada, Aysel Göbeklioğlu’ndan 10 milyon lira maddi, 20 milyon lira manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat ile aylık 30 bin lira nafaka talep edildi.

Ayrıca yapılan özel DNA testinin mahkemece yetersiz bulunması ihtimaline karşı, Adli Tıp Kurumu vasıtasıyla resmi babalık testinin yeniden tekrarlanması istendi.

"Bir Anneye Yakışmayacak Eylemler"

Davacı avukatı, anne Aysel Göbeklioğlu’nun aile bağlarını tamamen kopardığını ve kendi öz çocukları ile damadı hakkında savcılığa asılsız suç duyurularında bulunduğunu öne sürdü. Taraflar arasındaki evlilik birliğinin "zina" sebebiyle temelinden sarsıldığını belirten mahkeme dosyasında, gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kesin raporlara ve İstanbul Aile Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi