Kuvözdeki Dehşette Ara Karar: 'Pişmanım Ama Engelli Kalmasıyla İlgim Yok' Diyen Hemşireye Tahliye Yok

Sağlık sisteminde ve kamuoyunda infial yaratan yenidoğan şiddeti davasında adli süreç tüm hızıyla sürüyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 2021 yılında meydana gelen olayda, kuvözdeki Deniz Esin isimli bebeği darbederek engelli kalmasına yol açtığı öne sürülen tutuklu hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, sanık hemşirenin gözyaşları içinde yaptığı tahliye başvurusu mahkeme heyeti tarafından kabul görmedi.

'ÇOK PİŞMANIM AMA HASTALIĞIYLA BAĞIM YOK'

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Hazel Dırık Bağrıyanık, hastane kameralarına yansıyan şiddet anlarına dair savunma yaptı.

Zarar verme amacının olmadığını iddia eden sanık hemşire, "Bir anda gelişen durum için çok pişmanım, bu pişmanlığım ömür boyu devam edecek. Çok özür dilerim ama çocuğun hastalığıyla ilgili benim herhangi bir ilgim yoktur. Yaklaşık 4,5 aydır ben de evladımdan ayrıyım, tutuksuz yargılanmak istiyorum" diyerek ev hapsi talep etti.

'SÜRE DOLDU, İNFAZ TAMAMLANDI'

Sanık avukatı Mustafa Çaprak, müvekkilinin kapalı cezaevinde geçirdiği sürenin muhtemel cezayı karşıladığını öne sürerek tahliye istedi. Suç ile çocuğun engelli kalması arasında doğrudan bir bağ kurulamadığını iddia eden savunmaya karşılık, mağdur Bozoklar ailesinin avukatı Sait Bolat ve duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme başkanı, davanın seyrini değiştirecek en kritik unsur olan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun henüz tamamlanmadığını belirtti.

KRİTİK RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Sanık Hazel Dırık Bağrıyanık’ın kaçma şüphesi ve delil durumu gözetilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Küçük Deniz Esin'in kalıcı bedensel ve zihinsel hasarının hemşirenin darp eyleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kesinleştirecek ATK raporunun beklenmesine karar verilerek duruşma 3 Temmuz tarihine ertelendi.

Kaynak: DHA