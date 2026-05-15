Anne Adayları Dikkat! 8 Haftalık Ek Doğum İzni Başvurularında Bugün Son Gün

Doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran yeni yasal düzenleme kapsamında, 8 haftalık ilave izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona eriyor. Hak sahibi çalışan annelerin, çalıştıkları kurumlara yazılı dilekçe ile şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Son Güncelleme:
Anne Adayları Dikkat! 8 Haftalık Ek Doğum İzni Başvurularında Bugün Son Gün
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam doğum iznini 24 haftaya yükselten düzenlemeden geriye dönük yararlanma hakkı bulunan ve "geçici madde" kapsamına giren anneler için sunulan 8 haftalık ilave izin başvuru süreci bugün tamamlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bu haktan mahrum kalmak istemeyen annelerin acele etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.

24 HAFTALIK YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca, Türkiye'deki çalışan annelerin toplam yasal doğum izni süresi kalıcı olarak 24 haftaya çıkarılmıştı. Ancak yasanın yürürlük tarihinden hemen önce doğum yapmış ve geçici madde kapsamına dahil edilen annelerin bu ek 8 haftalık süreyi mevcut izinlerine ekletebilmeleri için tanınan başvuru takvimi bugün itibarıyla resmen kapanıyor. Kurumlarına dilekçe vermeyen hak sahipleri, bu ek izin haklarını kaybedecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Doğum İzni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyasına 'Siber Güvenlik' Çağrısı 'Kara ve Deniz Güvenliği Gibi Hayatidir'
Bir 'Yüksekten Düşme' Vakası Daha: Yüzde 71 Engelli Doktor Entübe Edildi, Avukat Erkek Gözaltında Bir 'Yüksekten Düşme' Vakası Daha: Yüzde 71 Engelli Doktor Entübe Edildi, Avukat Erkek Gözaltında
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi Özkan Yalım 'Mavi Valiz' İçin Tekrar Savcılığa Gidecek
31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanı Alp Göbeklioğlu'ndan Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası 31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanından Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı