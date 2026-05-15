Anne Adayları Dikkat! 8 Haftalık Ek Doğum İzni Başvurularında Bugün Son Gün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, toplam doğum iznini 24 haftaya yükselten düzenlemeden geriye dönük yararlanma hakkı bulunan ve "geçici madde" kapsamına giren anneler için sunulan 8 haftalık ilave izin başvuru süreci bugün tamamlanıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bu haktan mahrum kalmak istemeyen annelerin acele etmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.

24 HAFTALIK YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca, Türkiye'deki çalışan annelerin toplam yasal doğum izni süresi kalıcı olarak 24 haftaya çıkarılmıştı. Ancak yasanın yürürlük tarihinden hemen önce doğum yapmış ve geçici madde kapsamına dahil edilen annelerin bu ek 8 haftalık süreyi mevcut izinlerine ekletebilmeleri için tanınan başvuru takvimi bugün itibarıyla resmen kapanıyor. Kurumlarına dilekçe vermeyen hak sahipleri, bu ek izin haklarını kaybedecek.

Kaynak: AA