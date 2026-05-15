Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dünyasına 'Siber Güvenlik' Çağrısı

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde başladı.

Açılış etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenliğin ülkeler için geldiği noktanın önemine dikkat çekerken; kara, hava ve deniz güvenliği gibi hayati ve vaz geçilmez olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı Türkistan Zirvesi’nde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum. Geleceğin dünyasında daha fazla söz ve etki sahibi olabilmek için özellikle teknolojide iş birliğimizi en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Zirve'mizin yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleştirilmesini bu bakımdan çok isabetli buluyorum. Geleceğe yön verme noktasında dijitalleşerek kalkınan Türk dünyası vizyonunu benimsememiz büyük önem taşıyor.

'DİJİTAL VİZYONDA BİRLİK'

Gaspıralı’nın 'dilde, fikirde, işte birlik' şiarına 115 yıl sonra şimdi bizlerin 'dijital vizyonda birlik' ifadesini eklememizin zamanı gelmiştir. Bu vizyon; nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerine inşa edilmeli, aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir. Ülkelerimiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirilmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir.

'DİJİTALDE GERİ KALMAMIZ BAĞIMSIZLIĞIMIZ İÇİN TEHDİT'

Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. İnanıyorum ki; cebir ve algoritmanın babası Harezmî’yi, felsefe ve mantığın piri Farabi’yi, eseriyle tıp bilimine ışık tutan İbn-i Sina’yı, astronomi biliminin önderleri Birunî, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu’yu yetiştiren bu münbit topraklardan yeni bilim insanları da çıkaracağız.

'SİBER GÜVENLİK KARA VE HAVA GİBİ ZARURİDİR'

Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunları haline geldi. Siber güvenlik, bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.

Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur.

Teşkilatımız üyesinde Savunma Sanayi toplantılarının düzenli olarak gerçekleşmesini önemsiyoruz."

