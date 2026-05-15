Bir 'Yüksekten Düşme' Vakası Daha: Yüzde 71 Engelli Doktor Entübe Edildi, Avukat Erkek Gözaltında

Türkiye’de kadınların yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği ya da ağır yaralandığı şüpheli olaylara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir hastanede görev yapan nöroloji uzmanı Dr. Alime Özge K. (29), gece saatlerinde gittiği avukat erkek arkadaşı Özgür Y.’nin (36) evinde, henüz aydınlatılamayan bir sebeple 4. kat terasından aşağı düştü.

CİNAYET Mİ, KAZA MI, İNTİHAR MI?

Önce ağaca ardından kaldırıma çarparak ağır yaralanan ve Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren kadının yüzde 71 bedensel engelli olması, olayın intihar ya da kaza olma ihtimalini zayıflatırken "cinayete teşebbüs" şüphelerini zirveye çıkardı.

'KENDİNİ BIRAKTI' SAVUNMASI

Olayın ardından polis, evde bulunan avukat Özgür Y. ve iki kardeşini gözaltına aldı. Şüpheli Özgür Y. emniyette verdiği ifadede, aralarının bozuk olduğunu ancak o sabah tartışmadıklarını öne sürerek, "Kapı sesine uyandım, terastan kendini aşağı bıraktı, arkasından koşup tutmaya çalıştım ama engel olamadım" dedi.

"Kendini aşağı attı" savunması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI VE ÇELİŞKİLER

Üst katta oturan bir görgü tanığı, sabaha karşı 03.45 sıralarında kapı zillerine ısrarla basıldığını, yaklaşık bir saat sonra ise binadan büyük bir düşme sesi geldiğini aktardı. Ayrıca mahalle sakinleri, yaralı kadının yanına ilk koşan şüpheli Özgür Y.’nin çevreye "Kız arkadaşımdı, ayrılmak istemişti" şeklinde konuştuğunu iddia etti.

Evde daha önce yaşanan tartışmada bardağın kırılması ve şüpheli erkeğin emniyette "müstehcenlik" suçundan kaydının bulunması da adli dosyaya giren diğer önemli detaylar oldu.

TERAS DEMİRLERİNİ NASIL AŞTI?

Kadın hakları savunucuları ve hukukçular, yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunan bir kadının, bir anda koşarak teras bariyerlerini tek başına aşmasının fiziksel olarak hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: DHA