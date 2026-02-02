Skandalı Bilirkişi Tespit Etti: 5 Günlük Bebeği Dövüp Engelli Bırakmıştı: Aynı Nöbette Başka Bebeği de Darp Etmiş

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında 5 günlük Deniz bebeği darp ederek bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu için tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, aynı nöbette bir bebeği daha darp ettiği belirlendi. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler üzerine savcılık yeni bir soruşturma başlattı.

Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı.

26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar’a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı.

BAŞKA HEMŞİRE FARK ETTİ

Deniz Esin Bozoklar’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de Bağrıyanık hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Davanın 22 Ocak’ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık’ın katılmadığı duruşmada Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞKA BEBEĞİ DE DARP ETMİŞ

Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede Hazel Dırık Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir çocuğu darb ettiği tespit edildi.

Bağrıyanık’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Raporun ardından mahkeme, hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi.

‘BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM’

Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.

DİKKAT ÇEKEN EĞİTİM

Öte yandan Hazel Dırık Bağrıyanık’ın ‘Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu’na katıldığı ve kurs sonunda aldığı belgeyi de sanal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

