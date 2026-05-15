Manavgat Belediyesi Davasında Karar Çıktı: Başkana 45 Yıl Hapis Cezası

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Duruşmaların tamamlanmasının ardından bugün kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

Son Güncelleme:
Manavgat Belediyesi Davasında Karar Çıktı: Başkana 45 Yıl Hapis Cezası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmaya, görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara dahil 41 sanık ve taraf avukatları katıldı.

MAHKEME MAHKUMİYET KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek", "irtikap", "zimmet", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mahkumiyet kararı verdi.

KARA'YA TOPLAM 45 YIL 22 AY HAPİS

Kara, örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikaptan 10 yıl 10 ay, zimmetten 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kara'ya toplamda 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.

'BAKLAVA KUTUSUYLA GÜNDEM OLAN ESKİ YARDIMCIYA 40 YIL

Soruşturma sürecinde rüşvet paralarını "baklava kutusu" içerisinde teslim aldığı iddialarıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de ağır hapis cezasına çarptırılan bir diğer isim oldu.

Mahkeme, Tüter’e "örgüt üyeliği", "irtikap", "zimmet", "rüşvet alma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tüter ayrıca 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verilirken, mahkeme heyeti tutuklu sanıkların durumlarının devamına hükmetti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Manavgat
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Evinin Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası Belediye Operasyonunda Şok Detay: Özel Kalem Müdürünün Bahçesinde Toprağa Gömülü Gizli Oda İddiası
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
MHP Isparta İl Teşkilatı Feshedildi MHP Isparta İl Teşkilatı Feshedildi
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti Ahmet Akın AK Parti'ye mi Geçecek? Hafta Sonunu İşaret Etti
İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var İBB ve Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanı Alp Göbeklioğlu'ndan Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası 31 Yıllık Sırrı DNA Testi Çözdü: Ünlü İş İnsanından Eşine 30 Milyon TL'lik 'Zina' Davası
Özkan Yalım’dan Özgür Özel Hakkında Yeni İfade Hamlesi Özkan Yalım 'Mavi Valiz' İçin Tekrar Savcılığa Gidecek
Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı Yamal İsraili Çıldırttı: İsrailli Bakan Hedef Aldı Başbakan Sanchez Sahip Çıktı