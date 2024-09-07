Naci Görür'den Kahramanmaraş Depremi Sonrası Sitem Dolu Sözler

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş bu sabah art arda sallandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 ve 5 büyüklüğündeki iki deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremi değerlendiren Görür, "Kahramanmaraş, Ördektepe/Pazarcık’da 4,9 deprem oldu. Deprem hemen Sakçagöz fay segmanının kuzeye devamında ve olasılıkla Narlı Segmanı üzerinde. Olması normal addedilen, artçı bir deprem. Bunun da artçıları olabilir. Çürük binalardan uzak durun" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK GÜCÜNÜZ OYUNUZ'

Görür, sonraki paylaşımını "Dertleşme, uyarı, sitem" notuyla yaptı. Görür'ün ifadeleri şöyle:

"Tıpkı bu günkü gibi, bir sabah uyanırsınız, bir yerde bir deprem olmuş, binlerce kişi ölmüş. Ocaklar söner, acı, keder yurdu sarar. Televizyonlar bangır bangır bağırır, uzmanlar konuşur, halkım sokaklara dökülür, yetkililer deprem bölgesine koşuşur. Belli bir zaman sonra olanlar unutulur. Hep aynı sahne. Bıkmadınız mı? Neden DEPREM DİRENÇLİ KENTLER talep etmiyor musunuz? Siyasete bu doğrultuda talimat vermiyorsunuz? Neden çoluk çocuğumuzu, gencimizi yaşlımızı tehdit eden bu olaya karşı bu kadar vurdum duymazsınız? Bu işi sizin isteğiniz, talebiniz, gözetiminiz ve denetiminiz ancak kurtarır. Siz mülkün sahibisiniz. En büyük gücünüz OYUNUZ. Hangi partiden görüşten olursanız olun. Gelin bu deprem işini bitirelim."

Kaynak: Gerçek Gündem