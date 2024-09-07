Uzmanlardan Kritik Açıklama! Kahramanmaraş'taki Depremde '6 Şubat' İzi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah meydana gelen 3.8 ve 5 büyüklüğündeki iki deprem, çevre illerden de hissedildi. Bölgede büyük endişe yaratan sarsıntılar hakkında deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

Ersoy, daha büyük bir deprem olup olmayacağında dair "Büyük deprem olduğu zaman bir süre artçılar yaşanır ancak tekrar aynı büyüklükte bir deprem olmaz. Daha küçük depremlerin olma ihtimali var ama daha büyük bir deprem beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL DEPREMİYLE ALAKASI YOK'

Şükrü Ersoy, "İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da "Farklı fay mekanizmasıyla çalışan bir bölge Marmara Bölgesi. Dolayısıyla İstanbul depremiyle alakası yok" diye yanıt verdi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

'MARMARA 6 ŞUBAT DEPREMİ GİBİ OLABİLİR'

Ersoy, "Diğer 10 il risk altında mı?" sorusuna da şöyle cevapladı:

"6 şubattaki büyük ve 11 ili etkileyen depremin bir daha yaşanacağını düşünmüyorum. Dünya literatürüne geçmiş bir deprem. Öngörmek bile kolay değil. Bunun tekrarı ancak Marmara için söz konusu. Marmara'nın etrafında da 11 il var. Hem kuzey hem güney kolda tehlikeler var. Gemlik civarında bir de güney kol var. Marmara'daki deprem bütün Marmara'yı saran bir durum. O bakımdan hasarın büyük olması beklenir."

'BEKLEDİĞİMİZ ARTÇI BU DEĞİL'

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki de, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” dedi.

'6 ŞUBAT'TA BÖYLE OLMAMIŞTI'

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise depreme ilişkin "Gözlemlerimiz, 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı Fayı'nın güney bölümünün kırılmadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir" dedi.