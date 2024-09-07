Kop Tüneli İnşaatında Göçük! Ölü ve Yaralılar Var

Erzurum-Bayburt kara yolunda yapımı süren Kop Tüneli'nde göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçilerden 1'i hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Kop Tüneli İnşaatında Göçük! Ölü ve Yaralılar Var

Bayburt Group İnşaat tarafından yapımı devam eden Kop Tüneli'nde saat 20.30 sularında bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 işçiden M.B. isimli işçinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralı işçilerin tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA

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