Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 3.8 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu. Vali Ünlüer, olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aktarırken İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

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Kahramanmaraş'ta Şiddetli Deprem!

Kahramanmaraş'ta saat 09.02'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aynı kentte saat 09.31'de 5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi oldu. 3.8 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.26 km olarak ölçülürken, 5 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 km olarak kayıtlara geçti.

Çevre illerden de hissedilen deprem, büyük korkuya neden oldu.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." diye yazdı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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