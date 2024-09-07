Kredi Kartlarına 'Gerçek Limit' Ayarı! SGK Tek Tek İnceleyecek

Orta Vadeli Plan’a (OVP) göre sosyal yardım sistemi, fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. OVP’deki düzenlemelerden en dikkat çekeni ise kredi kartlarına ilişkin oldu. Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak için, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonu sağlanması planlanıyor.

Milliyet’in haberine göre, OVP’deki bazı düzenlemeler ise şöyle olacak: