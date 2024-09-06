Enflasyon Tahmini Sil Baştan Değişti: Emekli Maaşlarında Yeni Senaryo Ortaya Çıktı

AĞUSTOS VERİLERİ VE ZAM HESABI

Ağustos ayında açıklanan enflasyon verileri, aylık bazda yüzde 2,47 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi. Temmuz ve ağustos aylarında kümülatif olarak gerçekleşen enflasyon artışı ise yüzde 5,78 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Temmuz ayında gerçekleştirilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak belirlenmişti. Ancak bu maaş, enflasyon zammından etkilenmedi. Bu durum, en düşük emekli maaşının yeniden değerlendirilmesi ve artırılması gerektiğini gündeme getirdi. En düşük emekli maaşının artırılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.