Enflasyon Tahmini Sil Baştan Değişti: Emekli Maaşlarında Yeni Senaryo Ortaya Çıktı
Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesiyle emekli maaşlarına ilişkin yeni senaryolar gündeme geldi.
2023 yılı sonu enflasyon hedefi yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseltilirken, milyonlarca emekli, alacakları maaş artışlarını merakla bekliyor.
2025-2027 yıllarını kapsayan OVP, ekonomide izlenecek politikaları netleştirirken, enflasyon hedeflerinde ciddi değişiklikler içeriyor. 2024 yılı için enflasyon tahmini yüzde 41,5, 2025 yılı için yüzde 17,5, 2026 yılı için ise yüzde 9,7 olarak belirlendi. 2027 yılına gelindiğinde, hedefin yüzde 7 olması planlanıyor.
Bu enflasyon hedeflerine dayanarak, emekli maaşlarına yapılacak zamların yüzde 10 ile 13 arasında değişmesi bekleniyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 40’a ulaşması halinde, emeklilere Ocak ayında yüzde 12,24 oranında zam yapılabileceği hesaplanıyor.
AĞUSTOS VERİLERİ VE ZAM HESABI
Ağustos ayında açıklanan enflasyon verileri, aylık bazda yüzde 2,47 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon oranı yüzde 61,78’den yüzde 51,97’ye geriledi. Temmuz ve ağustos aylarında kümülatif olarak gerçekleşen enflasyon artışı ise yüzde 5,78 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Temmuz ayında gerçekleştirilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak belirlenmişti. Ancak bu maaş, enflasyon zammından etkilenmedi. Bu durum, en düşük emekli maaşının yeniden değerlendirilmesi ve artırılması gerektiğini gündeme getirdi. En düşük emekli maaşının artırılabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni bir yasal düzenlemenin yapılması bekleniyor.