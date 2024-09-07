Karar Resmi Gazete'de: 16 Kişinin Mal Varlığı Donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; terör örgütlerine finansman sağladığı iddiasıyla 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

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Karar Resmi Gazete'de: 16 Kişinin Mal Varlığı Donduruldu

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden 16 kişi hakkında verilen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden 16 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ve terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin bulunması karara gerekçe gösterildi.

Karar, söz konusu kişiler hakkında mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletçe 1 yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde yürürlükten kaldırılabilecek.

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Kaynak: AA

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