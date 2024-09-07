Adana'da Damat Dehşeti: Kayınpederinin Evine Kurşun Yağdırdı

Adana'da bir kişi, kayınpederinin evine silahla ateş etti. Damat gözaltına alınırken, evinde arama yapıldı.

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Adana'da Damat Dehşeti: Kayınpederinin Evine Kurşun Yağdırdı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, motosikletli 2 şüphelinin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve tabancayla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerasını inceleyen polis, tabancayı kullanan şüphelinin ev sahibinin damadı R.S. olduğunu belirledi. Belirlenen adrese yaptığı baskınla zanlıyı gözaltına alan polis, ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirdi.

Şüpheli R.S. Gülbahçesi Şehit Yılmaz Bozkurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, motosikleti kullanan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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