İhbar Üzerine Harekete Geçildi: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, E.Z. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, şahsın evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 445 adet sentetik ecza, 30 gram kubar esrar ve 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA