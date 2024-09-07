Depremde 25 Kişiye Mezar Olmuştu... Bilirkişi Raporundaki 'Asli Kusur'a Rağmen Tahliye Edilmişler!

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Hasoğlu Apartmanı soruşturma aşamasında 3 müteahhit ve 1 şantiye şefi tutuklandı. Süreç içerisinde sanıklar "9-11 ay" tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Bu sırada dosyaya Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda sanıkların 'asli kusurlu' olduğu belirtildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "Şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Edinilen bilgiye göre; Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Hasoğlu Apartmanı’yla ilgili yapım sorumlusu müteahhit Mahmut Nedim Evli, yapım sorumlusu müteahhit müşteki şüpheli Mahmut Portakal, yapım sorumlusu müteahhit ve statik proje müellifi Ünal Gökbulut, şantiye şefi Adem Turan, Vista Yapı Denetim Şirket yetkilisi ve statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk, Vista Yapı Denetim Şirket yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanı Yusuf Kılınç hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına' suçundan hazırlanan iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

SANIKLARIN 'ASLİ KUSURLU' OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Savcılık, Hasoğlu Apartmanı'na ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi raporu hazırlamasını talep etti. Bilirkişi raporunda, ''Söz konusu binanın yıkılmasında statik proje müellifinin (07/05/2019 tarihli kat ilavesi ruhsatına esas), yapım sorumlusu müteahhidin, şantiye şefinin, yapı denetim firması yetkililerinin, statik proje denetçisinin (07/05/2019 tarihli kat ilavesi ruhsatına esas), statik uygulama denetçisinin, uygulama denetçisinin 'asli kusurlu' olduğu tespit edilmiştir” denildi.

'ŞÜPHELİLER YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR'

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına tarafımızca itibar edilmediği, şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu, şüphelilerden Ünal Gökbulut, Serdar Selçuk Aygül ve Yusuf Kızılet'in projelendirme aşamasında, oturma-şişme ve göçme potansiyelinin değerlendirilmesinin yapılmaması, kazı güvenliği ve gerekli önlemlerin değerlendirilmesinin yapılmaması ve yapım aşamasında ise Donatı detaylandırması ve malzeme kalitesizliği sebepleriyle; şüpheliler Adem Turan, Mehmet Öztürk, Yusuf Kılınç, Mahmut Nedim Evli ve Mahmut Portakal'ın ise yapım aşamasında donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği sebepleriyle binanın yıkılmasına ve 25 kişinin hayatlarını kaybetmelerine, 3 müştekinin ise yaralanmalarına neden oldukları tespit edilmiştir.

Böylelikle şüphelilerin proje aşamasında ve yapım aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngürülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu ayrı ayrı işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delilin bulunduğu, bilirkişi raporuna göre tali kusurlu olduğu belirtilen Adıyaman Belediyesi yapı kontrol biriminde ve yapı ruhsatlarındaki proje kontrollerinden sorumlu görevli memurlar hakkında tefrik kararı verilerek Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/8433 sayılı dosyasından ayrıca soruşturma yürütüldüğü anlaşılmıştır."

MÜTEAHHİTLER VE ŞANTİYE ŞEFİ 9-11 AY SONRA TAHLİYE OLMUŞ

Sanıklardan Mahmut Portakal, Adem Turan, Ünal Gökbulut 22 Şubat 2023'te, Mahmut Nedim Evli 10 Nisan 2023'te tutuklanmıştı. Edinilen bilgiye göre, bu 4 tutuklu sanık 22 Ocak 2024'te tahliye edildi. Sanıklardan Mehmet Öztürk, Serdar Selçuk Aygül, Yusuf Kılınç "tutuksuz" yargılanıyor. Dosya kapsamında sadece sanık Yusuf Kızılet tutuklu bulunuyor.

Hasoğlu Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenlerin aileleri yaptıkları açıklamada, ''Sanıkların tutuklanmasını istiyoruz. Bizim sevdiklerimiz toprak altındayken sanıkların elini kolunu sallayarak gezmesini kabul etmiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Hasoğlu Apartmanı davasının ilk duruşması 23 Eylül 2024'te görülecek.

Kaynak: ANKA