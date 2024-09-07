Eski Bakanın Kardeşi Bahreyn Büyükelçiliğine Atandı

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi, elektrik mühendisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Manama Büyükelçisi oldu. Sayan ailesindeki 4 kardeşten biri Bakan, biri Büyükelçi olurken, erkek kardeş Fatih Sayan da Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor. 4. kardeş Sümeyye Sayan ise geçen dönem İBB Meclis üyesiydi.

AYŞE SAYAN KOYTAK KİMDİR?

Sözcü'nün aktardığına göre, Türkiye’nin Manama Büyükelçiliği görevinde ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu Lahey Büyükelçiliği eski Müsteşarı ve Genel Müdür Esin Çakıl bulunuyordu.

Çakıl’ın yerine atanan Koytak ise AKP’de danışmanlık yaptı. Başbakanlık Müşaviri ve ablasının Bakan olduğu Aile Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı oldu. Koytak daha önce Kuveyt Büyükelçiliği yapmış, geçen yıl da Dışişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.