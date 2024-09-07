Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da sürücüleri belirlenemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Birbirine Girdi! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Koruklu Mahallesi mevkiinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 63 AGV 850 plakalı otomobille karşı yönden gelen 63 ABR 606 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hüseyin Y.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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