Mersin'de Yıldırım Faciası: Çok Sayıda Hayvan Öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ve 1 çoban köpeği öldü. Yıldırımdan etkilenen 85 yaşındaki adam ise hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de Yıldırım Faciası: Çok Sayıda Hayvan Öldü

Mersin'in Anamur ilçesi Çamlıpınar Mahallesi'nde keçilerini otlatan Hasan Gölge (85), yağışın başlaması sonrası küçükbaş hayvanlarını bölgedeki mağaraya sürdü.

Bir süre sonra mağaranın girişine yıldırım düşmesi sonucu 20 keçi ile çoban köpeği telef oldu.

Yıldırımdan etkilenen Gölge, durumu ailesine bildirdi. Mağaraya gelen yakınları tarafından dışarı çıkarılan ve rahatsızlandığı gözlenen Gölge, bölgeye sevk edilen ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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